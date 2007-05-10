7-річного сина Реброва називають найбільшим талантом українського футболу

Найвідоміший футбольний агент в Україні – Шандор Варга (днями він повернувся з Англії) у інтерв`ю Газеті по-київськи заявив, що він відкрив «найбільший талант українського футболу» - 7-річного сина відомого футболіста київського Динамо Сергія Реброва. І це – не жарт, стверджує футбольний агент.

«Я знайшов найбільший талант українського футболу. Ми уклали угоду з Дмитром Ребровим – так, 7-річним сином Сергія. Це мій наймолодший клієнт. Я не жартую, - сказав Варга. - Щойно повернувся з бази "Динамо" на Нивках – це просто божевільна ліва нога і дуже правильне мислення. Рідко буває, щоб талант був настільки помітним у такому віці. Але Діма – унікум, це від Бога. На тренуваннях він виконує такі прийоми, які йому взагалі-то ще вчити не можна».

Взагалі-то, за словами Варги, Ребров-молодший рівняється на Челсі, а не на команду, у якій грає його батько. «Йому подобається "Челсі" – грає в цій майці».