7-річного сина Реброва називають найбільшим талантом українського футболу
15:06, 10 травня 2007Спорт
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Думка футбольного агента
|Шандор Варга
«Я знайшов найбільший талант українського футболу. Ми уклали угоду з Дмитром Ребровим – так, 7-річним сином Сергія. Це мій наймолодший клієнт. Я не жартую, - сказав Варга. - Щойно повернувся з бази "Динамо" на Нивках – це просто божевільна ліва нога і дуже правильне мислення. Рідко буває, щоб талант був настільки помітним у такому віці. Але Діма – унікум, це від Бога. На тренуваннях він виконує такі прийоми, які йому взагалі-то ще вчити не можна».
Взагалі-то, за словами Варги, Ребров-молодший рівняється на Челсі, а не на команду, у якій грає його батько. «Йому подобається "Челсі" – грає в цій майці».
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