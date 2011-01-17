У ФФУ кажуть, що не уповноважували Стороженка робити заяву

Федерація футболу України не уповноважувала жодного з віце-президентів на оприлюднення будь-яких офіційних коментарів стосовно позиції її колективних членів чи Виконкому національної асоціації щодо ідеї скликання позачергового Конгресу ФФУ.

Про це йдеться в заяві прес-служби ФФУ.

Зокрема, прес-служба зазначає, що «у п’ятницю, 14 січня, громадянин СТОРОЖЕНКО С.М. провів прес-конференцію, на якій розповсюдив інформацію про своє особисте бачення ситуації навколо ХII Конгресу ФФУ. Федерація футболу України не уповноважувала жодного з віце-президентів на оприлюднення будь-яких офіційних коментарів стосовно позиції її колективних членів чи Виконкому національної асоціації щодо ідеї скликання позачергового Конгресу ФФУ».

У ФФУ зазначають, що «робоча група, створена Адміністрацією ФФУ, продовжує вивчати надіслані від колективних членів документи, у тому числі – 21 первинний протокол про недоцільність проведення позачергового конгресу – для підготовки предметного розгляду цього питання на засіданні Виконкому у строки, встановлені статутом організації».

Процес аналізу всіх без винятку протоколів уповноважених зборів колективних членів, які було представлено до ФФУ станом на 14 січня, у відповідності до статутних вимог відбувається під пильним моніторингом ФІФА-УЄФА, підкреслює прес-служба Федерації футболу України.

Прес-служба ФФУ зазначає, що додатково інформуватиме про дату проведення зазначеного Виконкому федерації футболу.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2010 року мав відбутися черговий Конгрес Федерації футболу України, однак більшість його делегатів відмовилися затвердити порядок денний цього засідання, і конгрес фактично не відбувся.

Перший віце-президент Федерації футболу України Сергій СТОРОЖЕНКО звернувся до президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ та президента ФІФА Йозефа БЛАТТЕРА з листами, в яких поінформував їх про вимогу більшості колективних членів Федерації футболу України скликати позачерговий Конгрес ФФУ.