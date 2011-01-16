Результати 23-го туру англійської Прем'єр-ліги

День суцільних бойових нічиїх

Сьогоднішніми матчами завершується 23-й тур англійської Прем`єр-ліги Ліверпуль - Евертон 2:2 (Мейрелеш 28, Кефт 68 пен. - Дістен 47, Бекфорд 52) Сандерленд - Ньюкасл 1:1 (Г`ян 90 - Нолан 51) Бірмінгем - Астон Вілла 1:1 (Джонсон 48 - Коллінз 72) Тоттенхем - МЮ 0:0. *** Нагадаємо, що вчора зіграли Вест Хем - Арсенал 0:3 (Персі 12, 76 пен., Волкотт 41) Челсі - Блекберн 2:0 (Іванович 56, Анелька 77) День бойових нічиїх - Вулверхемптон 4:3 (К.Туре 39, Тевес 49, 65 Я.Туре 53 - Міліяш 11, Кевін Дойл 67 пен., Зубар 85) Вест Бромвич - Блекпул 3:2 (Одемвінги 37, 86, Моррісон 51 - Воган 10, Тейлор-Флетчер 79) Сток Сіті - Болтон 2:0 (Хіггінботам 36, Етерінгтон 63 пен.) Віган - Фулхем 1:1 (Родальєга 56 - Джонсон 85) *** Матчі 24-го туру відбудуться 22 січня Вулверхемптон (21) - Ліверпуль (26) Арсенал (43) - Віган (22) Блекпул (28) - Сандерленд (34) Евертон (26) - Вест Хем (25) Фулхем (23) - Сток Сіті (30) МЮ (45) - Бірмінгем (23) Ньюкасл (29) - Тоттенхем (37) Астон Вілла (22) - Манчестер Сіті (45) 23 січня Блекберн (28) - Вест Бромвич (25) 24 січня Болтон (30) - Челсі (38) *** Крім того будуть зіграні матчі, пропущені в минулих турах 25 січня Блекпул - МЮ (пропущений матч 16 туру) Віган - Астон Вілла (пропущений матч 18 туру) 26 січня Ліверпуль - Фулхем (пропущений матч 18 туру)

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