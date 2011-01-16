Результати 23-го туру англійської Прем'єр-ліги

18:59, 16 січня 2011
Спорт
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День суцільних бойових нічиїх

Сьогоднішніми матчами завершується 23-й тур англійської Прем`єр-ліги

Ліверпуль - Евертон 2:2 (Мейрелеш 28, Кефт 68 пен. - Дістен 47, Бекфорд 52)

Сандерленд - Ньюкасл 1:1 (Г`ян 90 - Нолан 51)

Бірмінгем - Астон Вілла 1:1 (Джонсон 48 - Коллінз 72)

Тоттенхем - МЮ 0:0. 

***

Нагадаємо, що вчора зіграли

Вест Хем - Арсенал 0:3 (Персі 12, 76 пен., Волкотт 41)

Челсі - Блекберн 2:0 (Іванович 56, Анелька 77)

День бойових нічиїх - Вулверхемптон 4:3 (К.Туре 39, Тевес 49, 65 Я.Туре 53 -  Міліяш 11, Кевін Дойл 67 пен., Зубар 85)

Вест Бромвич - Блекпул 3:2 (Одемвінги 37, 86, Моррісон 51 - Воган 10, Тейлор-Флетчер 79)

Сток Сіті - Болтон 2:0 (Хіггінботам 36, Етерінгтон 63 пен.)

Віган - Фулхем 1:1 (Родальєга 56 - Джонсон 85)

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Матчі 24-го туру відбудуться

22 січня

Вулверхемптон (21) - Ліверпуль (26)

Арсенал (43) - Віган (22)

Блекпул (28) - Сандерленд (34)

Евертон (26) - Вест Хем (25)

Фулхем (23) - Сток Сіті (30)

МЮ (45) - Бірмінгем (23)

Ньюкасл (29) - Тоттенхем (37)

Астон Вілла (22) - Манчестер Сіті (45)

23 січня

Блекберн (28) - Вест Бромвич (25)

24 січня

Болтон (30) - Челсі (38)

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Крім того будуть зіграні матчі, пропущені в минулих турах

25 січня

Блекпул - МЮ (пропущений матч 16 туру)

Віган - Астон Вілла (пропущений матч 18 туру)

26 січня

Ліверпуль - Фулхем (пропущений матч 18 туру)

 

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