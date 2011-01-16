Результати 23-го туру англійської Прем'єр-ліги
День суцільних бойових нічиїх
Сьогоднішніми матчами завершується 23-й тур англійської Прем`єр-ліги
Ліверпуль - Евертон 2:2 (Мейрелеш 28, Кефт 68 пен. - Дістен 47, Бекфорд 52)
Сандерленд - Ньюкасл 1:1 (Г`ян 90 - Нолан 51)
Бірмінгем - Астон Вілла 1:1 (Джонсон 48 - Коллінз 72)
Тоттенхем - МЮ 0:0.
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Нагадаємо, що вчора зіграли
Вест Хем - Арсенал 0:3 (Персі 12, 76 пен., Волкотт 41)
Челсі - Блекберн 2:0 (Іванович 56, Анелька 77)
День бойових нічиїх - Вулверхемптон 4:3 (К.Туре 39, Тевес 49, 65 Я.Туре 53 - Міліяш 11, Кевін Дойл 67 пен., Зубар 85)
Вест Бромвич - Блекпул 3:2 (Одемвінги 37, 86, Моррісон 51 - Воган 10, Тейлор-Флетчер 79)
Сток Сіті - Болтон 2:0 (Хіггінботам 36, Етерінгтон 63 пен.)
Віган - Фулхем 1:1 (Родальєга 56 - Джонсон 85)
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Матчі 24-го туру відбудуться
22 січняВулверхемптон (21) - Ліверпуль (26)
Арсенал (43) - Віган (22)
Блекпул (28) - Сандерленд (34)
Евертон (26) - Вест Хем (25)
Фулхем (23) - Сток Сіті (30)
МЮ (45) - Бірмінгем (23)
Ньюкасл (29) - Тоттенхем (37)
Астон Вілла (22) - Манчестер Сіті (45)
23 січняБлекберн (28) - Вест Бромвич (25)
24 січня
Болтон (30) - Челсі (38)
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Крім того будуть зіграні матчі, пропущені в минулих турах
25 січняБлекпул - МЮ (пропущений матч 16 туру)
Віган - Астон Вілла (пропущений матч 18 туру)
26 січня
Ліверпуль - Фулхем (пропущений матч 18 туру)