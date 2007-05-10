Зірка світового хокею одружується з українкою (фото)
13:22, 10 травня 2007Спорт
2399
Пугайкова виграла титул "Міс Інтернет"
|Інна Пугайкова
За інформацією "Московського комсомольця", 35-річний нападник клубу НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" познайомився зі своєю нареченою влітку минулого року.
Пугайкова народилася в Україні, в 1986 році і незабаром разом з сім`єю емігрувала до Чехії. Там вона закінчила школу поліції, але потім стала працювати моделлю. Два роки тому Пугайкова виграла в Чехії титул "Міс Інтернет".
Одруження Ягра з Пугайковою відбудеться в день з щасливими сімками - 07.07.07 - в Карлових Варах в православному соборі Святих Петра і Павла.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter