Зірка світового хокею одружується з українкою (фото)

Один з кращих хокеїстів сучасності і один з найуспішніших женихів в спортивному світі - чех Яромір Ягр - ухвалив рішення одружуватися. Його обраницею стала модель, яка народилася на Україні, Інна Пугайкова.

За інформацією "Московського комсомольця", 35-річний нападник клубу НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" познайомився зі своєю нареченою влітку минулого року.

Пугайкова народилася в Україні, в 1986 році і незабаром разом з сім`єю емігрувала до Чехії. Там вона закінчила школу поліції, але потім стала працювати моделлю. Два роки тому Пугайкова виграла в Чехії титул "Міс Інтернет".

Одруження Ягра з Пугайковою відбудеться в день з щасливими сімками - 07.07.07 - в Карлових Варах в православному соборі Святих Петра і Павла.

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