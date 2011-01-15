Результати матчів 23-го туру англійської Прем'єр-ліги

Арсенал не має наміру залишати трійку

Закінчилися сьогоднішні матчі 23-го туру англійської Прем`єр-ліги Вест Хем - Арсенал 0:3 (Персі 12, 76 пен., Волкотт 41) Челсі - Блекберн 2:0 (Іванович 56, Анелька 77) Манчестер Сіті - Вулверхемптон 4:3 (К.Туре 39, Тевес 49, 65 Я.Туре 53 - Міліяш 11, Кевін Дойл 67 пен., Зубар 85) Вест Бромвич - Блекпул 3:2 (Одемвінгі 37, 86, Моррісон 51 - Воган 10, Тейлор-Флетчер 79) Сток Сіті - Болтон 2:0 (Хіггінботам 36, Етерінгтон 63 пен.) Віган - Фулхем 1:1 (Родальєга 56 - Джонсон 85) Завтра тур завершать Бірмінгем (22) - Астон Вілла (21) Ліверпуль (25) - Евертон (25) Тоттенхем (36) - МЮ (44) Сандерленд (33) - Ньюкасл (28)

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