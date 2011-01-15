Мілевський думає, що прихід Сьоміна додасть динамівцям амбіцій
19:40, 15 січня 2011Спорт
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"Усі згадають, як добре ми грали"
Форвард "Динамо" Артем Мілевський сподівається, що з приходом Юрія Сьоміна команді повернеться колишній рівень.
"Завдання у нас на сезон - побільше набирати очок. Спробувати наздогнати "Шахтар" - це у нас головне завдання. Окрім того, у нас вже 17-го лютого відповідальна гра з "Бешикташем".
З приходом Юрія Павловича у нас з`являться, мабуть, більші амбіції. Усі згадають, як добре ми грали при цьому тренерові, і думаю, так буде і цього разу", - зазначив Артем Мілевський.
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