Більшість росіян не сумніваються, що шахи - це спорт

Міркуючи на тему, що вважати видами спорту, а що - хобі, більшість (69%) росіян не сумніваються, що шахи належать саме до перших. Такі дані наводяться в дослідженні, проведеному Всеросійським центром вивчення громадської думки.

Стільки ж росіян вважають видом спорту альпінізм (69%). Що стосується такого виду дозвілля, як авіамоделювання, то воно, з погляду опитаних, є тільки захопленням (64%). Так само респонденти оцінюють і дартс (49%), хоча кожному четвертому важко визначити, хобі це чи все таки вид спорту.

У цілому, чоловіки більш схильні зараховувати всі зазначені заняття до видів спорту. Зокрема, шахи до них відносять 73% чоловіків і 66% жінок, альпінізм - 72% і 66% відповідно, авіамоделювання - 26% і 21%, а дартс - 30% і 22%.

Молодь також частіше вважає перелічені заняття видами спорту, ніж немолоді співгромадяни. Серед 18-24-річних шахи вважають спортивним змаганням 73% опитаних, а серед респондентів у віці від 60 років - 64%. Молодь також більш схильна вважати видом спорту альпінізм (71% проти 58% відповідно), авіамоделювання (25% проти 19%) і дартс (32% проти 15%).

Крім того, ці заняття до видів спорту схильні відносити високоосвічені респонденти і активні користувачі інтернету.