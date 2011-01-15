ФІФА може погодитися на відеоповтор при визначенні голів

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Зепп Блаттер підтвердив, що в нині організація розглядає можливість впровадження в суддівство відеоповторів або інших технологій, які мають допомогти арбітрам при визначенні забитих голів.

"Міжнародна рада футбольних асоціацій" (IFAB), - заявив він в інтерв`ю спортивному відділу телеканалу CNN, - організація вельми консервативна... але якщо запропонований проект дасть достатньо точний і не дуже складний метод [визначення взяття воріт], ми не чинитимемо опору".

Блаттер пояснив, що в Цюріху було протестовано 17 різних систем відстежування взяття воріт, з яких було відібрано чотири або п`ять найкращих.

Як стверджує швейцарець, якщо зрештою буде розроблена надійна технологія, спроможна точно визначити, перетнув м`яч лінію воріт чи ні, то "її треба приймати".