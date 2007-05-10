Рома розгромила чемпіона

У фіналі Кубка Італії з футболу зійшлися команди, якы зайняли два перші місця за підсумками чемпіонату, – міланський «Інтер» і римська «Рома». Перший матч пройшов у Римі і завершився перемогою «Роми» з великим рахунком - 6:2. Друга зустріч відбудеться в Мілані 17 травня.

А в Іспанії став відомий перший фіналіст Королівського кубка. Це «Севілья», яка в першому матчі здобула гостьову перемогу над «Ла-Коруньєю», - 3:0, а в середу виграла і зустріч у відповідь на своєму полі – 2:0. Другий фіналіст визначиться сьогодні в матчі «Хетафе» - «Барселона». У першій грі «Барселона» була сильнішою – 5:2.

У чемпіонаті Франції з футболу зіграно передостанній тур. На друге місце в таблиці піднявся «Марсель», що виграв у «Нансі», - 2:1. «Ланс» в гостях програв чемпіонові «Ліону» - 0:3, а «Бордо» на своєму полі поступився «Нанту», що йшов на останньому місці, - 0:1. Тепер положення у верхній частині таблиці таке: «Ліон» - 78 очок, «Марсель» - 58, «Ланс» і «Бордо» - по 56.

За матеріалами Радіо Свобода