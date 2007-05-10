Рома розгромила чемпіона
У Європі відбулися кубкові матчі
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А в Іспанії став відомий перший фіналіст Королівського кубка. Це «Севілья», яка в першому матчі здобула гостьову перемогу над «Ла-Коруньєю», - 3:0, а в середу виграла і зустріч у відповідь на своєму полі – 2:0. Другий фіналіст визначиться сьогодні в матчі «Хетафе» - «Барселона». У першій грі «Барселона» була сильнішою – 5:2.
У чемпіонаті Франції з футболу зіграно передостанній тур. На друге місце в таблиці піднявся «Марсель», що виграв у «Нансі», - 2:1. «Ланс» в гостях програв чемпіонові «Ліону» - 0:3, а «Бордо» на своєму полі поступився «Нанту», що йшов на останньому місці, - 0:1. Тепер положення у верхній частині таблиці таке: «Ліон» - 78 очок, «Марсель» - 58, «Ланс» і «Бордо» - по 56.
За матеріалами Радіо Свобода