Челсі і МЮ розійшлися миром

В середу в англійській Прем`єр-лізі відбувся один перенесений матч 34-го туру. На «Стемфод Бридж» зійшлися торішній чемпіон «Челсі» і чемпіон нинішнього сезону «Манчестер Юнайтед».

Оскільки матч не мав ніякого турнірного значення, обидва тренери дали своїм лідерам перепочинок. Обидва клуби вийшли на матч з резервними голкіперами в складі (Кудічіні у «Челсі» і Кушчак у «Юнайтед»). Крім того, у складі манкуніанців не було ні Кріштіану Роналдо, ні Райана Гіггза, а Вейн Руні, Ріо Фердинанд, Майкл Керрік і Пол Скоулз залишилися в резерві (під час матчу на поле з’явилися лише Руні і Керрік). Натомість перший повноцінний дебют у складі гостей вийшов у китайського нападаючого МЮ Донга Фангджу. Щоправда, показати чогось екстраординарного форвардові не вдалося, і за 17 хвилин до кінця матчу він поступився своїм місцем на полі Вейну Руні.

Що стосується гри, то основні події матчу розвернулися в кінцівці зустрічі. За 10 хвилин до фінального свистка з лави запасних був видалений наставник «аристократів» Жозе Моуріньйю - португалець дуже бурхливо відреагував на фол суперника і Грем Пол, який обслуговував матч відправив його додивлятися матч з трибуни.

Залишившись без тренера, «синім» вдалося створити кілька моментів біля воріт суперника. Спершу польський голкіпер МЮ не без зусиль парирував удари Саломона Калу і Лассани Діарра, а за чотири хвилини до фінального свистка налякав своїх партнерів, не втримавши м`яч в руках після прострілу Джо Коула. Вже в компенсований час Кушчак знову помилився, махнув повз м`яч після подачі кутового, після чого Вейн Бридж здавалося бив по практично порожніх воротах, але в останню мить футболісти МЮ встигли-таки винести м`яч з лінії воріт, зберігши свої ворота на замку.

Нагадаємо, що клуби «розлучаються» всього лише на тиждень - у наступну суботу «Челсі» і МЮ знову зійдуться в очному поєдинку (на «Вемблі» клуби битимуться за останній трофей сезону - Кубок Англії).

Чемпіонат Англії. Прем`єр-ліга 34-й тур. Перенесений матч

Челсі - МЮ - 0:0. Челсі: Кудічіні, Паулу Феррейра, Террі, Ессьєн, Бридж, Діарра (Нуну Мораїш, 88), Макелеле, Мікель (Д.Коул, 46), Райт-Філіпс, Синклейр (Бен Саар, 54), Калу

Манчестер Юнайтед: Кушчак, О`Ші, Браун, Лі, Хайнце (Керрік, 65), Іглс, Флетчер, Сміт, Річардсон, Донг (Руні, 73), Сульшер.

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