Тимощук став капітаном

Півзахисник збірної України, колишній капітан донецького Шахтаря Анатолій Тимощук прийняв пов`язку лідера команди Зеніт у Еріка Хагена

Хаген попросив звільнити його від обов`язків капітана команди. Відбулися вибори, і новим капітаном був вибраний Тимощук.

Таким чином, цього року у Зеніта вже четвертий капітан.

Нагадаємо, що рік з пов`язкою капітана почав Владислав Радімов, але півзахисник Зеніта втратив це звання після бійки з Фернандо Ріксеном під час передсезонних матчів.

Замість нього капітаном був призначений Андрій Аршавін, який, у свою чергу, втратив пов`язку після скандалу, під час якого Дік Адвокаат навіть на деякий час "заслав" Аршавіна в дубль.

Після цього вперше цього року капітан був вибраний футболістами, і ним став Ерік Хаген.

Після вкрай невдалого для себе матчу з самарськими “Крыльями” Хаген попросив самовідвід.

Корреспондент