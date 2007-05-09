Англійський пацієнт Шевченко почувається добре

Учора, 8 травня, форварду збірної України та лондонського «Челсі» Андрію Шевченку прооперували пахову грижу. За інформацією ФФУ , операція пройшла успішно, футболіст почувається нормально, однак про строки одужання нападаючого та його повернення до лав своїх команд поки говорити зарано.

Найвірогідніше, лідер нашої національної команди не зможе допомогти партнерам у відбірному поєдинку Євро-2008 проти збірної Франції, запланованому на 2 червня. Нагадаємо, що в нинішній кваліфікаційній кампанії збірна України за додатковими показниками очолює турнірну таблицю другої групи, набравши однакову із шотландцями та французами кількість очок (по 12), та на два пункти випереджаючи італійців.