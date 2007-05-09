Англійський пацієнт Шевченко почувається добре
14:05, 09 травня 2007Спорт
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Форварда прооперували
|Андрій Шевченко. Фото AFP/Yahoo!
Найвірогідніше, лідер нашої національної команди не зможе допомогти партнерам у відбірному поєдинку Євро-2008 проти збірної Франції, запланованому на 2 червня. Нагадаємо, що в нинішній кваліфікаційній кампанії збірна України за додатковими показниками очолює турнірну таблицю другої групи, набравши однакову із шотландцями та французами кількість очок (по 12), та на два пункти випереджаючи італійців.
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