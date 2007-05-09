Англійський пацієнт Шевченко почувається добре

14:05, 09 травня 2007
Спорт
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Форварда прооперували

Учора, 8 травня, форварду збірної України та лондонського «Челсі» Андрію Шевченку прооперували пахову грижу. За інформацією ФФУ, операція пройшла успішно, футболіст почувається нормально, однак про строки одужання нападаючого та його повернення до лав своїх команд поки говорити зарано.

Найвірогідніше, лідер нашої національної команди не зможе допомогти партнерам у відбірному поєдинку Євро-2008 проти збірної Франції, запланованому на 2 червня. Нагадаємо, що в нинішній кваліфікаційній кампанії збірна України за додатковими показниками очолює турнірну таблицю другої групи, набравши однакову із шотландцями та французами кількість очок (по 12), та на два пункти випереджаючи італійців.

 

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