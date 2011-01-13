Футбольних хуліганів на Євро-2012 судитимуть просто на місці

Під час фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року хуліганів у Польщі судитимуть на місці, пише Deutsche Welle. Співорганізатори першості сподіваються, що це допоможе втримати під контролем проблему насильства на стадіонах.

Зі схильними до насильства футбольними фанатами польська юстиція церемонитися не збирається. Процеси затриманим влаштують мало не на стадіонах. Як повідомило німецьке інформаційне агентство dpa з посиланням на міністра юстиції Польщі Кшиштофа Квятковського, транспортування до судів буде не знадобиться, оскільки судді оголошуватимуть вироки за допомогою прямих відео-включень.

За словами міністра, законопроект про відповідні зміни до законодавства незабаром подадуть на розгляд парламенту.

Особливу увагу проблемі хуліганства Польща приділяє не даремно. Під час спортивних подій тут часто мало місце насильство. Лише минулої суботи в Лодзі внаслідок бійки, що спалахнула між близько 150 вболівальниками, загинув 24-річний юнак.

Торік у низці польських міст внаслідок прояву насильства з боку футбольних фанатів зазнали поранень десятки поліцейських, були пошкоджені спортивні споруди.