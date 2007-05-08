Металург (Донецьк) продав гравця Шахтареві

Футбольний клуб "Металург" (Донецьк) продав у "Шахтар" нападаючого і уклав контракт з двома екс-гравцями "Чорноморця".

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Металурга" з посиланням на першого віце-президента клубу Дмитра СЕЛЮКА, з Одеси до Донецька переїздять 27-річний захисник Сергій БІЛОЗІР і 25-річний півзахисник Сергій ДАНИЛОВСЬКИЙ. Футболісти підписали контракти на три роки кожний.

За словами Д.СЕЛЮКА, "в "Металург" вони переходять на правах вільних агентів, і ми сподіваємось, що в наступному сезоні ці футболісти допоможуть "Металургові" вирішити найсерйозніші завдання".

Д.СЕЛЮК також повідомив, що одночасно з "Металурга" в "Шахтар" іде 20-річний нападаючий Володимир ПРИЙОМОВ.

"У нас досягнуто домовленості з керівництвом "Шахтаря" про те, що з наступного сезону ПРИЙОМОВ гратиме у складі "помаранчево-чорних", - підтвердив Д.СЕЛЮК.