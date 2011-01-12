Топ-50 національних чемпіонатів з футболу

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) склала рейтинг національних чемпіонатів за підсумками 2010 року. Перше місце посів чемпіонат Іспанії. До трійки кращих ліг світу також увійшли англійська Прем`єр-ліга і чемпіонат Італії. Четверту позицію посів чемпіонат Бразилії. Чемпіонат України поставили на 10-е місце.

У рейтингу кращих національних чемпіонатів за підсумками десятиліття (з 2001 по 2010 рік) перше місце посіла англійська Прем`єр-ліга. Другим став чемпіонат Іспанії, третім - італійська першість. Український чемпіонат опинився на 13-й позиції.