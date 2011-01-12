УЄФА вимагатиме від футбольних клубів бездефіцитних бюджетів

01:28, 12 січня 2011
Спорт
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А поки що більше половини - збиткові

Більше половини футбольних клубів Європи є збитковими, а сума їх чистих втрат склала в 2010 році рекордні 1,2 мільярда євро, пише Лента.ру з посиланням на AFP і дані УЄФА.

Футбольні чиновники перевірили 655 клубів елітних дивізіонів у всіх країнах Європи. Аудит показав, що виручка європейських клубів збільшилася на 4,8 відсотка до 11,7 мільярдів євро. Проте водночас витрати зросли на 9,3 відсотка до 12,9 мільярдів євро.

Згідно з новими правилами УЄФА, футбольні клуби повинні мати бездефіцитний бюджет. Розпорядження набуває чинності з 2012 року, а перші санкції почнуть застосовуватися ще за два-три роки.

Якби ці закони діяли вже зараз, з розіграшу Ліги чемпіонів було б знято 11 клубів.

Найсильніше зав`язли в боргах провідні команди Англії і Іспанії, натомість в Німеччині клуби успішно балансують бюджети.

Водночас президент УЄФА Мішель Платіні заявив, що організація не збирається "тикати пальцем" або вносити до "чорного списку" клуби, які нині функціонують із збитками.

 

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