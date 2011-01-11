ФІФА дала 30 українським арбітрам статус міжнародних

Комітет арбітрів Міжнародної асоціації футболу (ФІФА) на грудневому засіданні затвердив список міжнародних арбітрів на 2011 рік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, серед арбітрів, котрі отримали на 2011 рік статус міжнародних, є 30 українських рефері.

У ФФУ підкреслили, що четверо вітчизняних рефері та двоє лайнсмерів отримали статус міжнародних вперше.

Найвищу серед вітчизняних суддів категорію «Еліт» отримала харків’янка Катерина МОНЗУЛЬ, арбітр із Кіровограду Наталя ЛЕКСАХІНА отримала другу категорію, киянка Інна ДІДИЧ та одесит Віктор ШВЕЦОВ − третю. Усі інші представники українського суддівського корпусу матимуть 4-у категорію.