У "збірній світу" з футболу 6 гравців Барселони

07:14, 11 січня 2011
Спорт
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І жодного англійця

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на церемонії в Цюріху обрала 11 кращих футболістів 2010 року.

До "збірної світу" ввійшли:

воротар Ікер Касільяс ("Реал", Іспанія)

захисники Карлес Пуйоль, Херард Піке (обидва – "Барселона", Іспанія), Лусіу, Майкон (обидва – "Інтер", Бразилія)

півзахисники Андрес Іньєста, Хаві (обидва – "Барселона", Іспанія), Уеслі Снайдер ("Інтер", Голландія)

нападаючі Кріштіану Роналду ("Реал", Португалія), Ліонель Мессі ("Барселона", Аргентина) і Давід Вілья ("Барселона", Іспанія).

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