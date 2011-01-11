У "збірній світу" з футболу 6 гравців Барселони

І жодного англійця

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на церемонії в Цюріху обрала 11 кращих футболістів 2010 року. До "збірної світу" ввійшли: воротар Ікер Касільяс ("Реал", Іспанія) захисники Карлес Пуйоль, Херард Піке (обидва – "Барселона", Іспанія), Лусіу, Майкон (обидва – "Інтер", Бразилія) півзахисники Андрес Іньєста, Хаві (обидва – "Барселона", Іспанія), Уеслі Снайдер ("Інтер", Голландія) нападаючі Кріштіану Роналду ("Реал", Португалія), Ліонель Мессі ("Барселона", Аргентина) і Давід Вілья ("Барселона", Іспанія).

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