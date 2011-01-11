У "збірній світу" з футболу 6 гравців Барселони
07:14, 11 січня 2011Спорт
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І жодного англійця
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на церемонії в Цюріху обрала 11 кращих футболістів 2010 року.
До "збірної світу" ввійшли:
воротар Ікер Касільяс ("Реал", Іспанія)
захисники Карлес Пуйоль, Херард Піке (обидва – "Барселона", Іспанія), Лусіу, Майкон (обидва – "Інтер", Бразилія)
півзахисники Андрес Іньєста, Хаві (обидва – "Барселона", Іспанія), Уеслі Снайдер ("Інтер", Голландія)
нападаючі Кріштіану Роналду ("Реал", Португалія), Ліонель Мессі ("Барселона", Аргентина) і Давід Вілья ("Барселона", Іспанія).
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