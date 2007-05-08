12 травня київське ”Динамо” може отримати нового тренера

Екс-тренер збірної Англії Свен-Йоран Ерікссон знаходиться на завершальній стадії переговорів з київським "Динамо". Про його прихід в український клуб може бути оголошено вже 12 травня. Про це повідомляє "Сєгодня".

Якщо останній раунд переговорів, призначений саме на 12 травня, пройде успішно, то швед буде готувати команду до наступного сезону.

Рішення про зміну Анатолія Дем`яненка іноземним фахівцем у Києві прийняли ще минулої восени, після провалу команди в Лізі чемпіонів, але довго не могли дійти згоди з кандидатами на цю посаду. Одним з них, як відомо, був Оттмар Хитцфельд, що очолив у підсумку "Баварію".

Останнім місцем роботи 59-річного шведа була збірна Англії, яку Ерікссон очолював з 2001-го по червень 2006-го і яку залишив за два роки до закінчення контракту під неймовірним тиском преси. Частково ажіотаж навколо нього був створений непереконливою грою збірної, що не виправдала сподівання англійців, частково – серією публікацій англійських таблоїдів про особисте життя Эрікссона і про його переговори з «підробним шейхом» про перехід в «Астон Віллу» (за шейха себе видавав журналіст News of the World, який опублікував у результаті всі деталі «переговорів» на сторінках тижневика).

Якщо Ерікссон не передумає прийняти "Динамо", Україна стане п`ятою країною в його насиченій тренерській кар`єрі. Він прославився у шведському "Ґетеборзі", з яким виграв у 1982-му Кубок УЄФА. З 82-го по 84-й і з 89-го по 92-й він очолював "Бенфіку", з якою виграв чемпіонат і Кубок Португалії, а також потрапив у фінал Кубка УЄФА і Кубка Кубків. Але найбільшу славу Ерікссон здобув в Італії, де послідовно працював з "Ромою", "Фіорентиной", "Сампдорією" і "Лацио". З "Лацио" він вигравав Кубок Італії 1998 і 2000 років, а також Кубок кубків і скудетто 2000-го.