12 травня київське ”Динамо” може отримати нового тренера
Дем`яненка минулого року вирішили змінити
|Свен-Йоран Эрикссон
Якщо останній раунд переговорів, призначений саме на 12 травня, пройде успішно, то швед буде готувати команду до наступного сезону.
Рішення про зміну Анатолія Дем`яненка іноземним фахівцем у Києві прийняли ще минулої восени, після провалу команди в Лізі чемпіонів, але довго не могли дійти згоди з кандидатами на цю посаду. Одним з них, як відомо, був Оттмар Хитцфельд, що очолив у підсумку "Баварію".
Останнім місцем роботи 59-річного шведа була збірна Англії, яку Ерікссон очолював з 2001-го по червень 2006-го і яку залишив за два роки до закінчення контракту під неймовірним тиском преси. Частково ажіотаж навколо нього був створений непереконливою грою збірної, що не виправдала сподівання англійців, частково – серією публікацій англійських таблоїдів про особисте життя Эрікссона і про його переговори з «підробним шейхом» про перехід в «Астон Віллу» (за шейха себе видавав журналіст News of the World, який опублікував у результаті всі деталі «переговорів» на сторінках тижневика).
Якщо Ерікссон не передумає прийняти "Динамо", Україна стане п`ятою країною в його насиченій тренерській кар`єрі. Він прославився у шведському "Ґетеборзі", з яким виграв у 1982-му Кубок УЄФА. З 82-го по 84-й і з 89-го по 92-й він очолював "Бенфіку", з якою виграв чемпіонат і Кубок Португалії, а також потрапив у фінал Кубка УЄФА і Кубка Кубків. Але найбільшу славу Ерікссон здобув в Італії, де послідовно працював з "Ромою", "Фіорентиной", "Сампдорією" і "Лацио". З "Лацио" він вигравав Кубок Італії 1998 і 2000 років, а також Кубок кубків і скудетто 2000-го.