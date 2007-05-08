Посол Польщі: на час Євро-2012 може бути встановлений безвізовий режим

Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Польща в Україні Яцек КЛЮЧКОВСКІ не виключає, що на час проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року буде встановлено безвізовий режим.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству УНІАН.

“Як вирішуватиметься візові питання через 5 років, я не можу сказати, але переконаний, що все буде гаразд. Наприклад, під час Євро-2012 ми можемо домовитись з Єврокомісією і встановити взагалі безвізовий режим на 2-3 тижні. Це не буде проблемою”, - сказав Я.КЛЮЧКОВСКІ.

Він також відзначив необхідність будувати нові пункти пропуску на кордоні, оскільки зараз їх замало. “Ми говоримо про будівництво 10 нових пунктів пропуску протягом наступних 5 років”, - додав посол.

Повністю інтерв`ю з Яцеком Ключковскі читайте тут