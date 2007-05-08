Посол Польщі: на час Євро-2012 може бути встановлений безвізовий режим
10:52, 08 травня 2007Спорт
870
Ключковскі дав інтерв`ю УНІАН
|Яцек КЛЮЧКОВСКІ
Про це він сказав в інтерв’ю агентству УНІАН.
“Як вирішуватиметься візові питання через 5 років, я не можу сказати, але переконаний, що все буде гаразд. Наприклад, під час Євро-2012 ми можемо домовитись з Єврокомісією і встановити взагалі безвізовий режим на 2-3 тижні. Це не буде проблемою”, - сказав Я.КЛЮЧКОВСКІ.
Він також відзначив необхідність будувати нові пункти пропуску на кордоні, оскільки зараз їх замало. “Ми говоримо про будівництво 10 нових пунктів пропуску протягом наступних 5 років”, - додав посол.
Повністю інтерв`ю з Яцеком Ключковскі читайте тут
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter