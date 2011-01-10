Знаменитий аргентинський тренер Дієго Марадона може отримати роботу в Європі.

Не виключено, що він очолить один із клубів англійської Прем`єр-ліги. Про це сьогодні повідомляє агентство Рейтер з посиланням на аргентинську пресу. Як очікується, вже в лютому Марадона прибуде до Англії для обговорення якоїсь конкретної пропозиції. Який саме клуб запрошує аргентинця, точно не відомо. Одне з джерел згадує лондонський "Фулхем".

Эхо Москвы