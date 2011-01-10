Луческу хоче зіграти з Зенітом

18 січня Шахтар вирушить до Об`єднаних Арабських Еміратів, де візьме участь у міжнародному турнірі Dubai Cup.

20 січня чемпіон України зустрінеться з чемпіоном Саудівської Аравії клубом Аль Хілал, а через два дні гірники зіграють із словацькою Жиліною, недавнім суперником московського Спартака по груповому турніру Ліги чемпіонів-2010/11.

В іншій підгрупі Dubai Cup змагатимуться пітерський Зеніт, празька Спарта й іранський Персеполіс. Стикові матчі будуть зіграні 26 січня.

За словами Луческу, він хотів би зійтися в матчі за перше місце з чемпіонами Росії. "Спаринги з такими сильними суперниками, як Зеніт, для нас зараз дуже важливі", - сказав тренер Шахтаря.

Football.ua