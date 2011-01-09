До кінця місяця Алієв повернеться в Динамо?

До кінця цього місяця півзахисник "Локомотива" і збірної України з футболу Олександр Алієв перейде в "Динамо" (Київ). Про це повідомляє видання "Советский спорт"

Керівництво двох клубів практично домовилося про суму відступних за перехід 25-річного гравця, який, у свою чергу, залишився задоволений запропонованими йому в "Динамо" умовами особистого контракту.

Зараз Алієв разом з "Локомотивом" знаходиться на зборах у Туреччині, але як тільки боси залізничників і киян остаточно домовляться між собою, футболіст приєднається до своєї нової старої команди.

Нагадаємо, що до переходу в "Локомотив", який трапився трохи менше року тому, Алієв виступав за "Динамо", в основному складі якого дебютував ще влітку 2002 року.

У минулому чемпіонаті Росії Алієв у 25-ти зустрічах за "Локомотив" відзначився 14 разів і ще 6 разів асистував партнерам.