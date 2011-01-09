Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBC, IBF і WBO Володимир КЛИЧКО домовився про два бої, які він проведе цього року.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», першим цього року В.КЛИЧКО має намір провчити британського боксера Дерека ЧИСОРУ. Дату поєдинку вже призначено. Він має відбутися в німецькому Мангеймі 30 квітня.

Раніше планувалося, що боксери зустрінуться в грудні минулого року, але бій перенесли через травму, отриману українським спортсменом.

На офіційному сайті братів КЛИЧКІВ повідомляється, що Володимир радий, що нову дату вдалося так швидко узгодити. Він зазначає, що з британським боксером у нього є незавершена справа. «ЧИСОРА образив мене не однин раз. Я збирався провчити його ще в грудні, й цей урок я дам йому наприкінці квітня», - заявив В.КЛИЧКО.

Очікується, що другий поєдинок, який проведе чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBC, IBF і WBO, пройде на початку осені.

Тоді В.КЛИЧКО повинен буде битися з поляком Томашем АДАМЕКОМ. Попередню домовленість вже досягнуто. Сам Т.АДМЕК називає цю зустріч боєм всього свого життя. Він визнає, що перемогти В.КЛИЧКА - непросте завдання, проте говорить, що готовий відняти у нього всі його титули.

Раніше В.КЛИЧКО вів переговори з чемпіоном світу за версією WBA британцем Девідом ХЕЄМ, проте призначити бій так і не вдалося. Тепер Д.ХЕЙ намагається домовитися про поєдинок із Русланом ЧАГАЄВИМ із Узбекистану.