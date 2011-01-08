Сімнадцятирічна стрибунка з трампліну померла в готелі

Сімнадцятирічна стрибунка з трампліну Симона Сенонер з Італії померла в готелі в німецькому місті Шонах, повідомляє Associated Press. Спортсменка померла у п`ятницю, 7 січня, але повідомлення про її смерть з`явилися тільки 8-го.

У Шонаху Сенонер брала участь в етапі Кубка Європи зі стрибків з трампліну. Сусідка спортсменки по номеру виявила її в несвідомому стані. Сенонер на вертольоті доставили в одну з найближчих лікарень, де лікарі зафіксували смерть спортсменки.

Про причини смерті Сенонер поки нічого не повідомляється. Її вважали однією з найперспективніших італійських спортсменок у стрибках з трампліну. У 2008 році Сенонер брала участь у молодіжному чемпіонаті світу і зайняла там десяте місце.

8 січня всі італійські спортсмени, які беруть участь у змаганнях із зимових видах спорту, вийшли на старт із чорними пов`язками.

Лента.ру