Сьогодні Шевченку зроблять операцію

Андрію Шевченку зроблять операцію на пахових кільцях вже у вівторок. Через цю травму український форвард пропустив останні два матчі «Челсі», у тому числі і півфінальну зустріч Ліги чемпіонів з «Ліверпулем».

Спочатку планувалося, що операцію зроблять влітку, проте тепер клубне керівництво вирішило не чекати закінчення сезону і піти на хірургічне втручання вже зараз. «Андрія Шевченка прооперують у вівторок. Таке рішення було ухвалене медичним департаментом «Челсі», хоча спочатку операція планувалася на пізніший термін», - сказано на офіційному сайті клубу.

Таким чином, Андрій точно пропустить фінал Кубка Англії проти «Манчестер Юнайтед», єдине змагання, яке може підсолодити «Челсі» гіркоту від поразки в Прем`єр-лізі і Лізі чемпіонів.

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