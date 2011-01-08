Найкращого снайпера Металіста перевели в «дубль»

Залишить команду найближчим часом

Найкращий снайпер "Металіста" цього сезону Марко Девіч переведений в "дубль" команди. Про це повідомляє "Террикон". Гравець вже вже завтра має почати тренуватися разом з резервістами. Причиною такого рішення є відсутність домовленості між клубом та гравцем щодо нової угоди екс-серба. Вочевидь Девіч залишить команду найближчим часом Чемпіон

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