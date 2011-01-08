Найкращого снайпера Металіста перевели в «дубль»
16:38, 08 січня 2011Спорт
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Залишить команду найближчим часом
Найкращий снайпер "Металіста" цього сезону Марко Девіч переведений в "дубль" команди.
Про це повідомляє "Террикон".
Гравець вже вже завтра має почати тренуватися разом з резервістами.
Причиною такого рішення є відсутність домовленості між клубом та гравцем щодо нової угоди екс-серба.
Вочевидь Девіч залишить команду найближчим часом
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