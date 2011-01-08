Кличко і Соліс домовилися про дату поєдинку
12:07, 08 січня 2011Спорт
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Битимуться в Німеччині
Чемпіон WBC у важкій вазі Віталій КЛИЧКО битиметься з обов`язковим претендентом Одланьєром СОЛІСОМ 19 березня.
Про те, що бій відбудеться цього дня у Німеччині, повідомляє сайт “Чемпіон” з посиланням на BoxingScene.com
Сторони не стали доводити справу до торгів і зуміли дійти попередньої згоди. Місто, де відбудеться поєдинок, поки не названо.
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