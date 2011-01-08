Кличко і Соліс домовилися про дату поєдинку

Чемпіон WBC у важкій вазі Віталій КЛИЧКО битиметься з обов`язковим претендентом Одланьєром СОЛІСОМ 19 березня.

Про те, що бій відбудеться цього дня у Німеччині, повідомляє сайт “Чемпіон” з посиланням на BoxingScene.com

Сторони не стали доводити справу до торгів і зуміли дійти попередньої згоди. Місто, де відбудеться поєдинок, поки не названо.