Марадону виписали з психіатричної лікарні

Легенда аргентинського футболу Дієго Марадона у понеділок виписаний з психіатричної лікарні в Буенос-Айресі.

Як повідомив агентство Reuters особистий лікар футболіста Альфредо Кае, його пацієнт лікуватиметься від наслідків алкоголізму вдома, а також тричі в тиждень приїжджатиме в клініку для додаткових обстежень. Лікарі контролюють хід хвороби Марадони, повідомив Кае, відзначивши, що його пацієнтові "стає все ліпше і ліпше".

Після раптової госпіталізації в кінці березня Марадона пройшов курс лікування від гепатиту, який розвинувся у нього на грунті надмірного вживання їжі, алкоголю і паління. Проте після виписки з лікарні він знову відчув себе погано і знову був госпіталізований, а пізніше переведений для лікування до психіатричної клініки.

Лента.ру