У Хорватії різко посилили заходи проти футбольних угруповань

Уряд Хорватії на засіданні у п`ятницю вніс зміни до закону про запобігання заворушенням на спортивних заходах - тепер найагресивніші уболівальники можуть позбутися права відвідувати стадіони, передає РІА "Новости" з посиланням на повідомлення хорватського уряду.

Після змін законодавства уболівальникам суворо забороняється ховати обличчя і приходити на стадіони в нетверезому вигляді. Крім того, на спортивних об`єктах тепер не можна продавати алкоголь.

Запроводжуються чотири нові статті до кодексу правопорушень: участь у бійці або нападі на глядачів, організація заворушень на змаганнях, знищення майна, недотримання заходів і обмежень. "Усі ці заходи спрямовані на захист справжніх уболівальників і глядачів та проти хуліганства і дикунської поведінки", - заявила прем`єр-міністр Хорватії Ядранка Косор.

У свою чергу заступник міністра внутрішніх справ Хорватії Івіца Буцоніч пояснив, що поліція зможе заборонити проведення змагань, якщо стадіон для них не підготовлений належним чином. Організатор змагання у разі виникнення заворушень тепер буде зобов`язаний зупинити гру. Хуліганам, які потрапили на око поліції, заборонять відвідувати матчі. Законодавчо передбачений і превентивний захід у вигляді вилучення паспорта, щоб фанат не зміг виїжджати за кордон. Також тепер можливе кримінальне переслідування тих, хто влаштував заворушення за кордоном, кому досі хорватська поліція "нічого не могла зробити", - повідомив заступник голови МВС.

Проблема насильства серед спортивних фанатів у Хорватії стоїть надзвичайно гостро. Останні роки в країні регулярно відбуваються зіткнення за участю десятків і сотень осіб, які вважають себе вболівальниками тих чи інших клубів. Бійки часто проходять із застосуванням холодної зброї.

Останньою краплею для влади стали події 1 травня 2010 року на матчі національного чемпіонату з футболу "Динамо" (Загреб) - "Хайдук" (Спліт). Тоді серйозні поранення в зіткненнях одержали близько 15 правоохоронців і кількох фанатів. Один поліцейський залишився інвалідом, втративши око. Після цих подій прем`єр-міністр Ядранка Косор пообіцяла посилити закон з боротьби проти хуліганів.