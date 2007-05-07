Стартував чемпіонат з більярду серед ветеранів, присвячений Дню Перемоги

У Житомирі стартував відкритий чемпіонат України з більярду серед ветеранів, присвячений 62-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, у чемпіонаті, який триватиме три дні, беруть участь 32 більярдисти з чотирьох країн – України, Росії, Білорусі та Молдови. Найстарішому учаснику-ветерану Великої Вітчизняної війни Миколі ЗАБІЯЦІ - 82 роки.

Урочисте нагородження переможців відбудеться 9 травня за участю представників обласної та міської влади.