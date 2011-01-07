Йорданського принця обрано віце-президентом ФІФА

Принц Йорданії Алі Хуссейн був обраний віце-президентом Міжнародної федерації футболу.

Це призначення, зауважує Бі-бі-сі, багато хто вважає знаком посилення впливу арабських країн на міжнародний футбол. Зокрема, чемпіонат світу з футболу 2022 року пройде в Катарі.

Хуссейн отримав перемогу над корейцем Чун Мон Чжу, який займав цю посаду впродовж останніх 16 років.