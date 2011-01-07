Стартував Різдвяний турнір з міні-футболу

У Сумах стартував XIX міжнародний Різдвяний турнір з міні-футболу серед дітей до 13 років.

Як передає кореспондент УНІАН, участь в турнірі беруть 13 команд з України та Російської Федерації.

Організаторами змагань виступили Федерація футболу Сумщини та Управління у справах фізкультури і спорту Сумської обласної державної адміністрації.

«Ці змагання є доброю нагодою для школярів змістовно провести свій відпочинок під час канікул. Командам, які прибули до Сум, надана можливість не лише пограти у футбол, а й ознайомитися з обласним центром. Для цього передбачені різноманітні екскурсії, участь у новорічних заходах», - повідомив президент ФФС Микола ЖЕЛЄЗНИЙ.

Переможець Різдвяного турніру визначиться 11 січня.