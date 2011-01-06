Хея розлютив новий поворот у переговорах із Кличком

В офіційній заяві на своєму сайті чемпіон WBA в суперважкій вазі Девід Хей висловив крайнє невдоволення тим, що після досягнення, здавалося, остаточної домовленості про зустріч в об`єднавчому поєдинку 2 липня цього року володар титулів WBO і IBF в цій вазі Володимир Кличко раптово заявив про проведення захисту своїх титулів 30 квітня проти Дерека Чисори. «Ми погодили дату 2 липня і проведення бою в Німеччині зі Sky Sports і RTL і, здавалося, всі задоволені цими умовами, - сказав Хей. - Ми пішли на кілька поступок, щоб уникнути минулих проблем у переговорах, і були задоволені цим, оскільки все вказувало на те, що бій вдасться організувати».

«Але навіть в ході переговорів було зрозуміло, що Володимир шукає черговий спосіб уникнути бою, - продовжив британець. - Він часто знаходив нові труднощі і проблеми, які вимагали вирішення, і я так і не повірив у те, що він хоче поєдинку. Він відмовився їхати до Англії, хотів використовувати свої рукавички, вийти на ринг другим, боксувати в червоному кутку і наполягав на лікареві з Німеччини. Він також хотів, щоб його ім`я завжди йшло першим в будь-яких рекламних передматчевих матеріалах. Ми пішли на всі його вимоги. Я не хотів ставити проведення бою під загрозу».

Хей не впевнений, що 2 липня, всього за дев`ять тижнів після бою з Чисорою, Володимир Кличко вийде на наступний поєдинок.

За словами Хея, черговий поворот у переговорах з Кличком розлютив його більше, ніж усі попередні, і тепер він хоче провести захист свого титулу, змирившись з тим, що бій з Кличком провести так і не вдасться. «Якщо бій не відбудеться зараз, він не відбудеться ніколи, - заявив Хей, який має намір завершити боксерську кар`єру в кінці цього року. - Питання з Кличком закрите. Я розумію, що можу піти з боксу в кінці цього року у високо піднятою головою, знаючи, що я зробив все, що було в моїх силах, щоб ці бої відбулися. У мене були визначальні поєдинки в першій важкій вазі, і я переміг кращих у першій важкій вазі, але Володимир, без поєдинку зі мною, ніколи не може сказати, що він зробив те ж саме в суперважкій вазі».

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