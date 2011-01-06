Результати 22-го туру англійської Прем'єр-ліги

00:01, 06 січня 2011
Спорт
1958

Челсі поховав себе повністю

Сьогоднішніми матчами закінчився 22-й тур англійської Прем`єр-ліги

Арсенал - Манчестер Сіті 0:0

Вулверхемптон - Челсі 1:0 (Босінгва 5 автогол)

Ньюкасл - Вест Хем 5:0 (Бест 18, 38, 60, Нолан 44, Ловенкрандс 62)

Астон Вілла - Сандерленд 0:1 (Брембл 79)

Евертон - Тоттенхем 2:1 (Саа 3, Коулмен 74 - Ваарт 10)

Блекберн - Ліверпуль 3:1 (Ольссон 31, Мваруварі 37, 56 - Джеррард 80)

Болтон - Віган 1:1 (Морено 53 - Стам 79)

Нагадаємо, що вчора зіграли

МЮ - Сток Сіті 2:1 (Ернандес 26, Нані 61 - Уайтхед 50)

Фулхем - Вест Бромвич 3:0 (Дейвіс 44, Демпсі 55, Хангеланд 64)

Блекпул - Бірмінгем 1:2 (Кемпбелл 67 - Глєб 23, Данн 89)

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Наступні ігри відбудуться

12 січня (пропущений матч 19-го туру)

Блекпул (25) - Ліверпуль (25)

15 січня

Віган (21) - Фулхем (22)

Вест Хем (20) - Арсенал (40)

Вест Бромвич (22) - Блекпул (25 + гра 12.01)

Челсі (35) - Блекберн (28)

Сток Сіті (27) - Болтон (30)

Манчестер Сіті (42) - Вулверхемптон (21)

16 січня

Бірмінгем (22) - Астон Вілла (21)

Ліверпуль (25 + гра 12.01) - Евертон (25)

Тоттенхем (36) - МЮ (44)

Сандерленд (33) - Ньюкасл (28)

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