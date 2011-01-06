Результати 22-го туру англійської Прем'єр-ліги
Челсі поховав себе повністю
Сьогоднішніми матчами закінчився 22-й тур англійської Прем`єр-ліги
Арсенал - Манчестер Сіті 0:0
Вулверхемптон - Челсі 1:0 (Босінгва 5 автогол)
Ньюкасл - Вест Хем 5:0 (Бест 18, 38, 60, Нолан 44, Ловенкрандс 62)
Астон Вілла - Сандерленд 0:1 (Брембл 79)
Евертон - Тоттенхем 2:1 (Саа 3, Коулмен 74 - Ваарт 10)
Блекберн - Ліверпуль 3:1 (Ольссон 31, Мваруварі 37, 56 - Джеррард 80)
Болтон - Віган 1:1 (Морено 53 - Стам 79)
Нагадаємо, що вчора зіграли
МЮ - Сток Сіті 2:1 (Ернандес 26, Нані 61 - Уайтхед 50)
Фулхем - Вест Бромвич 3:0 (Дейвіс 44, Демпсі 55, Хангеланд 64)
Блекпул - Бірмінгем 1:2 (Кемпбелл 67 - Глєб 23, Данн 89)
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Наступні ігри відбудуться
12 січня (пропущений матч 19-го туру)
Блекпул (25) - Ліверпуль (25)
15 січняВіган (21) - Фулхем (22)
Вест Хем (20) - Арсенал (40)
Вест Бромвич (22) - Блекпул (25 + гра 12.01)
Челсі (35) - Блекберн (28)
Сток Сіті (27) - Болтон (30)
Манчестер Сіті (42) - Вулверхемптон (21)
16 січняБірмінгем (22) - Астон Вілла (21)
Ліверпуль (25 + гра 12.01) - Евертон (25)
Тоттенхем (36) - МЮ (44)
Сандерленд (33) - Ньюкасл (28)