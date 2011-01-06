Результати 22-го туру англійської Прем'єр-ліги

Челсі поховав себе повністю

Сьогоднішніми матчами закінчився 22-й тур англійської Прем`єр-ліги Арсенал - Манчестер Сіті 0:0 Вулверхемптон - Челсі 1:0 (Босінгва 5 автогол) Ньюкасл - Вест Хем 5:0 (Бест 18, 38, 60, Нолан 44, Ловенкрандс 62) Астон Вілла - Сандерленд 0:1 (Брембл 79) Евертон - Тоттенхем 2:1 (Саа 3, Коулмен 74 - Ваарт 10) Блекберн - Ліверпуль 3:1 (Ольссон 31, Мваруварі 37, 56 - Джеррард 80) Болтон - Віган 1:1 (Морено 53 - Стам 79) Нагадаємо, що вчора зіграли МЮ - Сток Сіті 2:1 (Ернандес 26, Нані 61 - Уайтхед 50) Фулхем - Вест Бромвич 3:0 (Дейвіс 44, Демпсі 55, Хангеланд 64) Блекпул - Бірмінгем 1:2 (Кемпбелл 67 - Глєб 23, Данн 89) *** Наступні ігри відбудуться 12 січня (пропущений матч 19-го туру) Блекпул (25) - Ліверпуль (25) 15 січня Віган (21) - Фулхем (22) Вест Хем (20) - Арсенал (40) Вест Бромвич (22) - Блекпул (25 + гра 12.01) Челсі (35) - Блекберн (28) Сток Сіті (27) - Болтон (30) Манчестер Сіті (42) - Вулверхемптон (21) 16 січня Бірмінгем (22) - Астон Вілла (21) Ліверпуль (25 + гра 12.01) - Евертон (25) Тоттенхем (36) - МЮ (44) Сандерленд (33) - Ньюкасл (28)

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