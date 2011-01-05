Шевченко засмагав на яхті Абрамовича (фото)

Форвард київського «Динамо» Андрій Шевченко разом з дружиною Крістен Пазік стали гостями російського олігарха і власника лондонського «Челсі» Романа Абрамовича на яхті Eclipse, що належить мільярдерові.

Подружжя помітили на судні Абрамовича недалеко від Карибського острова Сент-Бартс, де російський олігарх проводить відпустку, пише Газета.ру. Капітан «Динамо» прогулювався яхтою власника «Челсі», за який виступав у сезонах-2006/09. Дружина Шевченка насолоджувалася сонячними ваннами. Трохи пізніше до Шевченків під`їхав сам Абрамович, з яким вони продовжили своє дозвілля і спілкування на яхті.

Шевченко грав за «Челсі» два роки, проте його кар`єру в Лондоні навряд чи можна назвати успішною. У 2008 році нападаючий вирушив до Італії грати за «Мілан», а в 2009 році підписав контракт з київським «Динамо». Але, незважаючи на всі проблеми, спортсмен зберіг теплі стосунки зі своїм колишнім босом.