Результати матчів 22-туру англійської Прем'єр-ліги
00:02, 05 січня 2011Спорт
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МЮ спокійно чекає матчу суперників
Закінчилися сьогоднішні матчі 22-го туру англійської Прем`єр-ліги
МЮ - Сток Сіті 2:1 (Ернандес 26, Нані 61 - Уайтхед 50)
Фулхем - Вест Бромвич 3:0 (Дейвіс 44, Демпсі 55, Хангеланд 64)
Блекпул - Бірмінгем 1:2 (Кемпбелл 67 - Глєб 23, Данн 89)
Завтра тур завершать матчі Арсенал (39) - Манчестер Сіті (41)
Вулверхемптон (18) - Челсі (35)
Ньюкасл (25) - Вест Хем (20)
Астон Вілла (21) - Сандерленд (30)
Эвертон (22) - Тоттенхем (36)
Блекберн (25) - Ліверпуль (25)
Болтон (29) - Віган (20)
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