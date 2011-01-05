Результати матчів 22-туру англійської Прем'єр-ліги

МЮ спокійно чекає матчу суперників

Закінчилися сьогоднішні матчі 22-го туру англійської Прем`єр-ліги МЮ - Сток Сіті 2:1 (Ернандес 26, Нані 61 - Уайтхед 50) Фулхем - Вест Бромвич 3:0 (Дейвіс 44, Демпсі 55, Хангеланд 64) Блекпул - Бірмінгем 1:2 (Кемпбелл 67 - Глєб 23, Данн 89) Завтра тур завершать матчі Арсенал (39) - Манчестер Сіті (41) Вулверхемптон (18) - Челсі (35) Ньюкасл (25) - Вест Хем (20) Астон Вілла (21) - Сандерленд (30) Эвертон (22) - Тоттенхем (36) Блекберн (25) - Ліверпуль (25) Болтон (29) - Віган (20)

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