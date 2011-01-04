У Донецьку до Євро-2012 визначено зону гостинності

У Донецьку до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року біля стадіону «Донбас Арена» визначено зону гостинності площею 16 тисяч квадратних метрів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на інформацію, одержану від Донецького міського голови Олександра ЛУК’ЯНЧЕНКА.

За його словами, в Донецьку остаточно визначено площу для розміщення зони гостинності - на алеї Слави перед монументом «Твоїм Визволителям Донбас» загальною площею 16 тисяч квадратних метрів. Згідно з вимогами УЄФА, місто, яке прийматиме чемпіонат, зобов`язане надати площу в радіусі 300 метрів від стадіону для розміщення зони гостинності.

Мер зазначив, що в 2010 році загалом по цьому об`єкту було виконано роботи з комплексного впорядкування території, прилеглої до парку, на суму близько 30 млн. грн. Для завершення робіт із реконструкції площі в 2011 році необхідне фінансування у розмірі 53 млн. грн. за рахунок державного бюджету, уточнив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Біля стадіону планується додатково створити 8 паркувальних зон площею понад 170 тисяч квадратних метрів, із яких 4 потребують додаткових будівельних робіт. На сьогодні проводяться підготовчі роботи з проектування паркувальних зон. Необхідні для проектних робіт кошти буде передбачено бюджетом міста на 2011 рік, зауважив мер.