Мірча Луческу посів 11-е місце серед кращих тренерів світу

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) оприлюднила рейтинг кращих тренерів футбольних клубів за 2010 рік.

Кращим був визнаний головний тренер "Реала" Жозе Моурінью, що виграв в 2010 році разом з італійським "Інтером" Лігу Чемпіонів і чемпіонат Італії.

Друге місце дісталося наставникові іспанської "Барселони" Хосепу Гвардіолі, а третім став голландський тренер мюнхенської "Баварії" Луї ван Гал.

Головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу посів 11-е місце.