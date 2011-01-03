Мірча Луческу посів 11-е місце серед кращих тренерів світу
22:16, 03 січня 2011Спорт
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Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) оприлюднила рейтинг кращих тренерів футбольних клубів за 2010 рік.
Кращим був визнаний головний тренер "Реала" Жозе Моурінью, що виграв в 2010 році разом з італійським "Інтером" Лігу Чемпіонів і чемпіонат Італії.
Друге місце дісталося наставникові іспанської "Барселони" Хосепу Гвардіолі, а третім став голландський тренер мюнхенської "Баварії" Луї ван Гал.
Головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу посів 11-е місце.
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