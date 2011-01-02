ФІФА створить антикорупційний комітет

Президент ФІФА Зепп Блаттер вирішив створити антикорупційний комітет, повідомляє Reuters з посиланням на інтерв`ю Блаттера швейцарській газеті Sonntags Zeitung.

До комітету ввійдуть 7-9 чоловік, людей "не тільки із спорту, а й з політики, фінансів, бізнесу і культури".

Сам президент ФІФА до нової структури входити не панує. Сформувати комітет планується до конгресу ФІФА, який відбудеться в червні 2011 року.