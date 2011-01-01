Результати матчів 21-го туру англійської Прем'єр-ліги

У лідерів - без змін

Завершилися сьогоднішні матчі 21-го туру англійської Прем`єр-ліги Вест Бромвич - МЮ 1:2 (Моррісон 15 - Руні 2, Ернандес 75) Сандерленд - Блекберн 3:0 (Велбек 10, Бент 18, Г’ян 88) Тоттенхем - Фулхем 1:0 (Бейл 41) Ліверпуль - Болтон 2:1 (Торрес 48, Коул 90+2 - Дейвіс 44) Манчестер Сіті - Блекпул 1:0 (Джонсон 33) Сток Сіті - Эвертон 2:0 (Джоунс 23, Ягієлка 68 автогол) Вест Хем - Вулверхемптон 2:0 (Зубар 51 автогол, Сірз 78) Бірмінгем - Арсенал 0:3 (ван Персі 12, Насрі 57, Джонсон 65 автогол) Завтра тур завершать Челсі (34) - Астон Вілла (20) Віган (20) - Ньюкасл (22)

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