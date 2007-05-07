Підсумки футбольного вік-енду в Європі

Лідер іспанського чемпіонату «Барселона» в 33-му турі у Сан-Себастьяні здолала «Реал Сос’єдад» – 2:0. На два очки від лідера відстає мадридський «Реал», який обіграв «Севілью», – 3:2. «Севілья» ж перемістилася на 3-ій рядок і тепер поступається «Реалу» тими ж 2 очками.

Головні претенденти на перемогу в бундеслізі Німеччини в черговому турі виграли: «Шальке-04» - у «Нюрнберга» - 1:0, «Штуттгарт» - у «Майнца» - 2:0, «Вердер» – у «Герти» – 4:1. В активі клубу з Гельзенкірхена тепер 65 очок, на очко менше у «Штуттгарта» і ще на одне – у «Вердера».

Переможець італійської серії «А» «Інтер» здобув перемогу над «Мессіною» – 1:0. На 18 очок позаду «Рома», яка перемогла «Палермо» - 2:1. 11 очок поступається їй «Лаціо», який завдав поразки «Ліворно», – 1:0. «Мілан» зіграв внічию з «Фйорентиною» – 0:0 і відстає від третьої позиції на очко.

Трійка лідерів французької першості залишилася без змін. Чемпіон країни – «Ліон» зіграв нічию з «Парі Сен-Жермен» - 1:1. На другій позиції «Ланс», який здолав «Тулузу» – 2:0 і стільки ж очок – 56 набрав «Бордо», в його зустрічі з «Ренном» голів забито не було – 0:0. 55 очок стало в активі «Марселя» після перемоги над «Монако» – 2:1.

Радіо Свобода