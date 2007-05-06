Манчестер - чемпіон

Нічия 1:1 у матчі англійської прем`єр-ліги Арсенал - Челсі.

Рахунок відкрив Арсенал (Сільва, 42 з пенальті), причому Челсі залишився вдесятьох, оскільки Булахруз одержав за фол у штрафній не тільки 11-метровий, а й червону картку.

Зрівняти вдалося на 70-й хвилині. Гол записано на Ессьєна, який начебто встиг підправити фланговий удар по воротах справа.

За незарахованими голами рахунок теж 1:1. Обидва рази бічні судді фіксували офсайд.

Тепер у Челсі 81 очко, і ліквідувати 7-очкову різницю з Манчестером в матчах, що залишилися, команді вже не вдасться. МЮ достроково виграє сезон.