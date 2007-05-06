Результати 25-го туру чемпіонату України з футболу

Закінчилися матчі 25-го туру чемпіонату України з футболу.

Шахтар на своєму полі програв ФК Харків 1:2.

Карпати виграли у Сталі 3:1.

Металург і Ворскла, Кривбас і Іллічівець обійшлися без голів - нічиї 0:0.

Нагадаємо, що вчора Динамо виграло 2:0 у Дніпра, Зоря 1:0 - у Металурга Д, Металіст 5:1 - у Арсенала, а Чорноморець і Таврія розійшлися з нульовою нічиєю.

Тепер у Динамо 63 очки, Шахтаря - 57, Металіста - 48 очок.

Далі в таблиці розташувалися Дніпро (39), Карпати (35), Таврія (35), Чорноморець (31), Металург З (30), Кривбас (30), Металург Д (29), ФК Харків (29), Арсенал (27), Зоря (24), Ворскла (22), Іллічівець (22), Сталь (20).