Кращим футболістом України назвали голкіпера Шахтаря
11:25, 30 грудня 2010Спорт
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На другому місці - вундеркінд Дніпра
Газета "Команда" підвела підсумки опитування, визначивши кращого футболіста країни, що виступає в національному чемпіонаті України. Вперше цей титул дістався голкіперові донецького "Шахтаря" Андрію П’ятову.
В опитуванні беруть участь гравці і тренери команд Прем`єр-ліги. П’ятов набрав 120 балів. Другим, відставши на 11 балів, фінішував півзахисник дніпропетровського "Дніпра" Євген Коноплянка. Третє місце - у капітана "Шахтаря" Даріо Срни (99 балів).
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