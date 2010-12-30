Кращим футболістом України назвали голкіпера Шахтаря

На другому місці - вундеркінд Дніпра

Газета "Команда" підвела підсумки опитування, визначивши кращого футболіста країни, що виступає в національному чемпіонаті України. Вперше цей титул дістався голкіперові донецького "Шахтаря" Андрію П’ятову. В опитуванні беруть участь гравці і тренери команд Прем`єр-ліги. П’ятов набрав 120 балів. Другим, відставши на 11 балів, фінішував півзахисник дніпропетровського "Дніпра" Євген Коноплянка. Третє місце - у капітана "Шахтаря" Даріо Срни (99 балів). Террикон

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