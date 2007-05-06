Франція так уже 40 років не голосувала

На початку другого туру президентських виборів у Франції зафіксовано найвищу явку виборців за майже 40 років. На дванадцяту годину за місцевим часом виборчі ділянки відвідали вже 35% громадян, передає Бі-бі-сі.

Сьогодні у Франції відбувається другий тур президентських виборів. Попередні підсумки голосування очікуються сьогодні пізно ввечері.

Виборці вибирають між колишнім міністром МВС, кандидатом правого "Союзу на підтримку народного руху" Ніколя Саркозі та його конкурентом, кандидатом від Соціалістичної партії Сеголен Руаяль. За підсумками першого туру виборів, в якому взяли участь 84,6% виборців, Н.Саркозі одержав на свою підтримку 31,11% голосів виборців, С.Руаяль - 25,84%. Обидва претенденти обіцяють провести глибокі реформи існуючої французької соціальної моделі.