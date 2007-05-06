Збірна Україна на чемпіонату світу з хокею зберігає останній шанс

Збірна Україна обіграла норвежців у матчі втішного раунду чемпіонату світу з хокею.

Поєдинок, що відбувся сьогодні в Митищах, завершився перемогою українців з рахунком 3:2. Вирішальну шайбу за рахунку 2:2 на 9-й хвилині третього періоду забив Юрій НАВАРЕНКО, реалізувавши більшість.

За тур до закінчення втішного раунду прописку в еліті світового хокею зберегла збірна Латвії, що одержала перемогу в обох матчах боротьби за виживання. За путівку, що залишилася, змагатимуться Україна (3 очки), Норвегія (2) і Австрія (1). Хто з цих трьох команд залишить клас сильних наступного року, визначиться у понеділок, коли Україна зіграє з Латвією, а Норвегія - з Австрією.