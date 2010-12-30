Збірна Малайзії з футболу подарувала жителям країни вихідний

оголосили п`ятницю, 31 грудня, неробочим днем, повідомляє Associated Press.

Розпорядження про додатковий вихідний день прем`єр-міністр Малайзії Наджіб Тун Разак підписав пізно увечері в середу, 29 грудня, після того, як збірна країни вперше в історії здобула перемогу на ASEAN Suzuki Cup - найбільш значущому футбольному турнірі в Південно-Східній Азії.

В ASEAN Suzuki Cup, що проходив у два етапи, збірна Малайзії зустрічалася з футболістами з Індонезії. Перший матч фіналу футболісти з Малайзії виграли з рахунком 3:0. Друга зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь Індонезії, проте за результатом двох матчів переможцями турніру стала збірна Малайзії.

Лента.ру