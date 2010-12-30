Результати 20-го туру англійської Прем'єр-ліги

Сьогоднішніми матчами закінчується 20-й тур англійської Прем`єр-ліги.

Віган - Арсенал 2:2 (Вотсон 17 пен., Скілаччі 80 автогол - Аршавін 39, Бендтнер 44). Востаннє Арсенал грав унічию в середині вересня. Одне набуте очко дозволяє Арсеналу залишатися в трійці лідерів (всього 36).

Челсі - Болтон 1:0 (Малуда 60). Шість ігор поспіль Челсі не бачив виграшу. 34 очки поки забезпечили йому четвертий рядок.

Ліверпуль - Вулверхемптон 0:1 (Уорд 55). Аутсайдер зміг перейти на передостанній рядок.

Нагадаємо, що раніше зіграли

Вест Хем - Евертон 1:1 (Хібберт 16 автогол - Коулмен 41)

Бірмінгем - МЮ 1:1 (Бойєр 89 - Бербатов 57)

Вест Бромвич - Блекберн 1:3 (Томас 16 - Калініч 2, 52, Діуф 61)

Тоттенхем - Ньюкасл 2:0 (Леннон 57, Бейл 81)

Манчестер Сіті - Астон Вілла 4:0 (Балотеллі 7, 27, 54 пен., Лескотт 12)

Сток Сіті - Фулхем 0:2 (Байрд 3, 10)

Сандерленд - Блекпул 0:2 (Кемпбелл 49, 89)

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Ігри 21-го туру відбудуться

1 січня

Вест Бромвич (22) - МЮ (38)

Сандерленд (27) - Блекберн (25)

Тоттенхем (33) - Фулхем (19)

Ліверпуль (22) - Болтон (29)

Манчестер Сіті (38) - Блекпул (25)

Сток Сіті (24) - Евертон (22)

Вест Хем (17) - Вулверхемптон (18)

Бірмінгем (19) - Арсенал (36)

2 січня Челсі (34) - Астон Вілла (20)

Віган (20) - Ньюкасл (22)