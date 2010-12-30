Результати 20-го туру англійської Прем'єр-ліги
Челсі перервав "чорну смугу"
Сьогоднішніми матчами закінчується 20-й тур англійської Прем`єр-ліги.
Віган - Арсенал 2:2 (Вотсон 17 пен., Скілаччі 80 автогол - Аршавін 39, Бендтнер 44). Востаннє Арсенал грав унічию в середині вересня. Одне набуте очко дозволяє Арсеналу залишатися в трійці лідерів (всього 36).
Челсі - Болтон 1:0 (Малуда 60). Шість ігор поспіль Челсі не бачив виграшу. 34 очки поки забезпечили йому четвертий рядок.
Ліверпуль - Вулверхемптон 0:1 (Уорд 55). Аутсайдер зміг перейти на передостанній рядок.
Нагадаємо, що раніше зіграли
Вест Хем - Евертон 1:1 (Хібберт 16 автогол - Коулмен 41)
Бірмінгем - МЮ 1:1 (Бойєр 89 - Бербатов 57)
Вест Бромвич - Блекберн 1:3 (Томас 16 - Калініч 2, 52, Діуф 61)
Тоттенхем - Ньюкасл 2:0 (Леннон 57, Бейл 81)
Манчестер Сіті - Астон Вілла 4:0 (Балотеллі 7, 27, 54 пен., Лескотт 12)
Сток Сіті - Фулхем 0:2 (Байрд 3, 10)
Сандерленд - Блекпул 0:2 (Кемпбелл 49, 89)
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Ігри 21-го туру відбудуться
1 січня
Вест Бромвич (22) - МЮ (38)
Сандерленд (27) - Блекберн (25)
Тоттенхем (33) - Фулхем (19)
Ліверпуль (22) - Болтон (29)
Манчестер Сіті (38) - Блекпул (25)
Сток Сіті (24) - Евертон (22)
Вест Хем (17) - Вулверхемптон (18)
Бірмінгем (19) - Арсенал (36)
2 січняЧелсі (34) - Астон Вілла (20)
Віган (20) - Ньюкасл (22)