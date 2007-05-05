Результати 37-го туру англійської прем`єр-ліги
Жодної нічиєї, єдиний гол на всіх, хто програв
Сьогодні зіграно 8 матчів 37-го туру англійською прем`єр-ліги
Манчестер Юнайтед одержав чергові три очки, з мінімальною перевагою обігравши земляків із Сіті (Роналдо 34).
Ще два матчі закінчилися 1:0. Ліверпуль доволі недоречно для своїх планів програв Фулхему (Демпсі 69). Та й Вігану внизу таблиці втрачати очки абсолютно не треба - три турнірні бали дісталися не йому, а Міддлсбро (Відука 29).
У двох матчах по два безвідплатні голи записали переможці: Блекберн на полі Ньюкасла (Маккарті 14, Робертс 73), і Вотфорт на полі Рідинга (Шитту 60, Кінг 85).
Астон Вілла добряче скуйовдила Шеффілд 3:0 (Агбонлахор 25, Янг 42, Бергер 59), а Евертон – Портсмут, з тим же рахунком (Артета 59, Йобо 62, Нейсміт 90+4).
3:1 - рахунок матчу Вест Хем – Болтон (Тевес 10,21, Нобл 29 – Спід 67).
Тепер у МЮ 88 очок, у Челсі (гра у запасі) - 80, Ліверпуля - 67, Арсенала (гра у запасі) - 66, Евертона - 57, Болтона - 55, Рідинга - 54, Портсмута і Тоттенхема (гра у запасі) - по 53, Блекберна - 50, Астон Вілли - 49.
Завтра зіграють Арсенал і Челсі, післязавтра - Чарльтон і Тоттенхем.